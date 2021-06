Fleury é alvo de ciberataque e sistemas ficam indisponíveis

Algumas páginas do site da empresa, como a que apresenta resultado de exames, não estavam disponíveis por volta das 15h30. Os laboratórios do Fleury realizam testes de Covid-19.

"As causas dessa indisponibilidade foram originadas a partir da tentativa de ataque externo aos nossos sistemas, que estão tendo suas operações restabelecidas com todos os recursos e esforços técnicos para a rápida normalização dos nossos serviços", comunicou em seu site no início da tarde.

