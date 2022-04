Flávio Rocha expressa 'gratidão' a Guido Mantega em almoço com empresários em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem tudo foram espinhos no almoço de Guido Mantega com empresários do grupo Esfera Brasil em São Paulo, na segunda (18). Antes de fazer uma pergunta, Flávio Rocha, da Riachuelo, fez questão de agradecer publicamente ao ex-ministro o tratamento dado por ele ao setor varejista durante o período em que comandou o Ministério da Fazenda (hoje da Economia), no governo Lula.

Segundo outros empresários presentes ao encontro, Rocha afirmou que, "por dever de justiça", precisava dizer que o setor, que se sentia até então órfão, passou a ser reconhecido por Mantega com o peso que merecia. Até então, apenas a indústria e o mercado financeiro eram tratados como protagonistas.

Rocha disse mais: afirmou que tinha sido incumbido por seus próprios pares do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), de levar a manifestação "de gratidão" a Mantega por ele ter aberto as portas da interlocução dos varejistas com o governo federal.

Mantega é visto com reserva por setores do empresariado que o enxergam como o responsável pelo que consideram o fracasso do governo Dilma Rousseff na economia. No próprio almoço, foi questionado sobre a possibilidade de Lula alterar a atual lei trabalhista e promover a intervenção do estado em diversas áreas da economia.

