Financeira da Riachuelo poderá oferecer contas digitais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Midway, financeira do grupo Guararapes, vai oferecer contas digitais. A companhia informou que recebeu a autorização do Banco Central nesta quarta-feira (30).

O grupo Guararapes controla a rede de varejo Riachuelo e tem como presidente de seu conselho de administração o empresário Flávio Rocha.

"A Midway Financeira recebeu, na data de hoje [30], a aprovação, pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, para prestar serviços de pagamentos relativos à modalidade emissor de moeda eletrônica", afirmou a companhia em comunicado ao mercado.

Segundo o BC, os emissores de moeda eletrônica são autorizados a gerenciar contas de pagamento do tipo pré-paga, na qual os recursos devem ser depositados previamente.

A autorização do BC vem pouco mais de dois meses depois de o grupo ter desistido de transformar a Midway em banco -pedido que havia feito à autoridade monetária ainda em novembro de 2018.

Na época, a dona da Riachuelo afirmou que o motivo para a desistência havia sido a aceleração da transformação de seu modelo de negócios em uma "grande plataforma digital centrada no cliente". Também já havia afirmado que manteria seu plano de transformar a Midway em uma plataforma digital de serviços financeiros.

O setor varejista já vinha ampliando a atuação na área financeira e acelerou o processo diante do crescente uso de canais digitais na pandemia. Mais recentemente, tem redobrado a atenção para uma possível integração às novidades do mercado, como o open banking e o PIX, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central a ser lançado em novembro deste ano.

No caso do grupo Guararapes, a possibilidade de oferecer contas digitais -somada aos investimentos tecnológicos que a companhia tem implementado em sua plataforma de cartões no último ano, por exemplo- pode ser considerado um passo a mais na atuação da companhia no sistema financeiro.