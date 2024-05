Filme sobre gestão de Paulo Guedes ganha anúncio em telão da Times Square

NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A promoção de um documentário que trata da gestão de Paulo Guedes à frente do então Ministério da Economia incluiu exibição em telão na Times Square, em Nova York, nesta segunda-feira (13).

Um flash de 15 segundos foi apresentado no painel que fica entre a rua 47 e a Sétima Avenida, no coração de Manhattan.

Intitulado "O Caminho da Prosperidade", o filme será lançado nesta terça-feira (14) como parte dos eventos da semana do Brasil em Nova York, numa sessão fechada para convidados.

O filme é um trabalho do cineasta gaúcho Paulo Moura, autor dos dos livros "PT: Comunismo ou Social-democracia?" e "O gauchismo no marketing de Olívio Dutra" e também produtor e diretor do documentário "Impeachment: O Brasil nas ruas".

Professor de graduação e pós-graduação de ciência política da Ulbra (Universidade Luterana do Brasil), em Canoas (RS), de 1997 a 2016, ministrou as disciplinas Marketing Político e Pesquisa de Opinião Pública. Atualmente dirige a Ema Conteúdo, consultoria de marketing e comunicação digital responsável pelo filme, e edita o Canal Dextra by Paulo Moura no YouTube.