Fiesp diz que Josué Gomes é presidente da entidade e segue na função

No fim do dia, antes da decisão por sua destituição, os presentes votaram se aceitavam ou não explicações dadas por Josué a uma lista de questionamentos feitos pela oposição. Nessa etapa, 24 representantes sindicais disseram que as respostas eram satisfatórias, e 62 foram contra.

Desde que a crise entre o atual presidente e dirigentes sindicais insatisfeitos com sua gestão ultrapassou os limites do prédio da avenida Paulista, em São Paulo, a Fiesp ainda não havia feito qualquer comentário sobre o assunto.

