FGV: Confiança Empresarial sobe 0,4 ponto em outubro ante setembro (100,3 pontos)

"Quanto às expectativas, pelo segundo mês os resultados foram mais favoráveis nos quesitos que miram o horizonte de três meses que no quesito que trata do horizonte de seis meses, algo que não ocorria desde abril de 2015. Um sinal de que o setor produtivo começa a se preocupar com a desaceleração do ritmo de atividade no primeiro semestre de 2022", completou Campelo Júnior.

O Índice de Confiança Empresarial reúne os dados das sondagens da Indústria, Serviços, Comércio e Construção. O cálculo leva em conta os pesos proporcionais à participação na economia dos setores investigados, com base em informações extraídas das pesquisas estruturais anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo a FGV, o objetivo é que o ICE permita uma avaliação mais consistente sobre o ritmo da atividade econômica.

"A alta modesta da confiança empresarial em outubro retrata um movimento de acomodação após a queda de 2,5 pontos no mês anterior. O resultado positivo foi proporcionado pelo Setor de Serviços, único a registrar melhora tanto nas avaliações sobre a situação corrente quanto nas expectativas, sinalizando a continuidade da fase de retomada de nível atividade nos segmentos mais afetados pela pandemia, como o de Serviços Prestados às Famílias", avaliou Aloisio Campelo Júnior, superintendente de Estatísticas Públicas do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

