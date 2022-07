Férias de julho devem impulsionar viagem de ônibus, com avião e carro mais caro, prevê setor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A disparada no preço dos combustíveis, que encareceu as viagens de avião e de carro, elevou as previsões de crescimento das empresas de ônibus.

Embora sejam também impactadas pelo aumento do diesel, as estimativas das companhias para as férias de julho são de um crescimento em torno de 18% nas viagens em relação ao mesmo período do ano passado.

O Setpesp, (sindicato das empresas de transporte rodoviário de passageiros de SP), calcula que mais de 10 milhões de pessoas devem viajar de ônibus entre cidades do estado neste mês.

Campos do Jordão, São Carlos, São Paulo, Presidente Prudente e Araçatuba estão entre os destinos de maior crescimento.