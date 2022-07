Febrabran se une à Fiesp e assina carta em defesa da democracia

Na terça-feira (26), a Fiesp confirmou sua participação no segundo manifesto à Folha. E disse que a diretoria deu aval para a participação no movimento pró-democracia, e que o tema foi encaminhado pelo presidente da federação, Josué Gomes da Silva. Segundo a instituição, a Fiesp vai apoiar qualquer ato pela democracia.

O primeiro deles, cujo conteúdo e as assinaturas foram publicados no site da instituição nesta terça-feira (26), surgiu espontaneamente por iniciativa de ex-alunos do largo de São Francisco e remete à famosa Carta aos Brasileiros de 1977.

A resistência aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao sistema eleitoral ganhou corpo em dois manifestos que serão lidos em cerimônias marcadas para o próximo dia 11 de agosto, na Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo), no centro da capital paulista.

