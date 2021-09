Febraban e Ministério da Justiça discutem estratégia de combate a crime cibernético

Não existem normas sobre compartilhamento de informações sobre incidentes e vulnerabilidades entre o setor público e o setor privado, segundo o Instituto Igarapé. Uma resolução do BC, de 2018, determina que as instituições financeiras devem desenvolver iniciativas para o compartilhamento de informações sobre incidentes -considerando o dever de sigilo e a livre concorrência.

De acordo com a Febraban, a estratégia a ser criada junto ao Ministério da Justiça terá como instrumento o desenvolvimento de um conjunto de plataformas de compartilhamento de dados de fraudes por meios digitais, além de apoio à capacitação das forças de segurança a partir do o laboratório para o tema na federação.

Lançado em novembro do ano passado, o Pix, sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, tem sido usado para aplicação de golpes por bandidos, que tiram vantagem da facilidade e da rapidez da funcionalidade. Clientes poderão em breve escolher limites de transferência por horário, segundo anúncio do Banco Central no dia 27 de agosto.

Isaac Sidney, presidente da federação, se reuniu nesta sexta-feira (10) com o ministro Anderson Torres. Eles iniciaram as tratativas para a criação de um fórum, que segundo a Febraban deve seguir os moldes da estratégia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, lançada em 2003.

