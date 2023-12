Fazenda autoriza Caixa a retomar 'raspadinha' Lotex em meio à busca por aumento de receitas

As loterias constituem uma importante fonte de recursos para a União. A retomada da Lotex faz parte do plano do governo Lula (PT) de aumentar a arrecadação para perseguir a meta de perseguir o déficit zero em 2024.

De acordo com a portaria, a autorização tem caráter transitório pelo prazo de 24 meses (dois anos), contado a partir da primeira emissão de bilhetes do produto lotérico em meio físico ou digital.

