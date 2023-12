Fazenda anuncia semana que vem novas medidas para compensar desoneração da folha

"JCP vai ter uma medida compensatória em janeiro", disse o ministro, que defendeu a manutenção do déficit zero em 2024.

Em relação ao déficit zero, Haddad reiterou a determinação da Fazenda em continuar perseguindo a meta, ainda que algumas medidas tenham sido aprovadas com flexibilizações.

Para o ministro, essa medida também é inconstitucional. Neste caso, a intenção do governo é abrir uma mesa de negociação com os municípios para entender melhor quais prefeituras ou localidades estão com problemas de caixa e o que é possível fazer para ajudá-las.

O projeto de lei da desoneração, vetado por Lula mas restabelecido pelo Congresso Nacional, também prevê benefícios para municípios com até 142,6 mil habitantes. O texto reduz de 20% para 8% a alíquota de contribuição sobre a folha paga ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pelas prefeituras que não têm regimes próprios de Previdência.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Fazenda vai apresentar na semana que vem um novo conjunto de medidas para compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas. Uma proposta de reoneração gradual será encaminhada ao Congresso Nacional como alternativa à derrubada do veto à prorrogação do benefício integral até 2027.

