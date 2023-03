Família dona da Hapvida decide colocar R$ 1,6 bi na empresa

"Esse é um reforço de caixa para dar um conforto maior para a companhia passar os próximos trimestres em que a gente vê o cenário macroeconômico desafiador no país e no mundo", afirma Maurício Teixeira, diretor-financeiro da Hapvida.

A segunda ação é um follow on, uma oferta de ações, em que serão emitidos 385 milhões de ações, em torno de R$ 1 bilhão, em que a família Pinheiro também se compromete a entrar com R$ 360 milhões.

