Falta de peças no setor automotivo se arrastará por meses, diz presidente da Stellantis

"Não há um só pais do mundo em que eu não veja limitações, cada um tem as suas características. Trabalho nesta indústria a 40 anos e os consumidores sempre querem mais conforto, mais segurança e mais desempenho por um preço cada vez menor. Não há situações estáveis, há sempre um trabalho a se desenvolver", afirmou Tavares.

A nova estratégia do grupo está ligada a plataformas, e não mais a marcas. A sinergia permite economizar EUR 5 bilhões por ano mundo afora, segundo os cálculos da fabricante, que, globalmente, produz 500 mil automóveis por mês. Seria possível, por exemplo, montar carros híbridos e elétricos no Brasil ou na Argentina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O problema da falta de peças no setor automotivo não será resolvido tão cedo. Essa é a visão de Carlos Tavares, presidente do grupo Stellantis. O executivo, que veio ao Brasil em plena pandemia para visitar as instalações do novo gigante automotivo, avalia que a escassez de semicondutores deve perdurar por todo o ano de 2021.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.