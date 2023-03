Fabricante de caixas de som Harman e JBL lança movimento contra falsificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A fabricante dos equipamentos de áudio JBL e Harman Kardon, que vem acompanhando as apreensões pela Receita Federal dos produtos falsificados de suas marcas nos últimos anos, afirma que foram mais 100 mil itens apreendidos em 2022.

O número, que será divulgado pela empresa nesta semana junto com um movimento sobre a preocupação da empresa com a pirataria, mostra uma queda na comparação com 2021, quando 250 mil itens foram apreendidos, e com 2020 (cerca de 295 mil itens).

"A queda nos números de apreensões se deve ao trabalho efetivo da Polícia Federal, com atuação direta nas operações e fiscalizações e também ao combate online de anúncios de produtos falsificados. Além disso, a falta de componentes eletrônicos também foi um fator que impactou a indústria como um todo", diz a companhia em nota.

Do total recolhido no último ano, cerca de 50 mil eram rótulos com réplicas de suas logomarcas. Havia também 37 mil caixas de som portáteis e 15 mil fones de ouvidos.

Ainda segundo a empresa, 43 mil propagandas de modelos falsificados foram removidas em 2022.