Extra faz liquidação às vésperas da marca ser extinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se antecipando às promoções de Black Friday, a rede Extra Hiper, que está prestes a deixar de existir, já iniciou a queima de estoques.

Unidades da rede de supermercados do Grupo Pão de Açúcar (GPA) que serão transformadas em lojas da atacadista Assaí, de acordo com acordo estabelecido em outubro, estão em liquidação para se desfazer dos estoques armazenados.

"Todas as unidades do Extra estão com queima de estoque, tanto as que vão para o Assaí, quanto as que ficam com o GPA", informou a assessoria do grupo, em nota.

O fim da bandeira Extra foi acertado em um acordo com o Assaí, grupo de atacarejo do francês Casino, que também é controlador do GPA. O segmento vem enfrentando dificuldades em crescer diante da concorrência com o atacarejo e pelos impactos da pandemia sobre os consumidores.

Pelo acordo, calculado em até R$ 5,2 bilhões, o GPA vai passar para o Assaí 71 lojas Extra Hiper que serão convertidas para modelos de atacarejo.

O GPA terminou o primeiro semestre com 103 lojas Extra Hiper. Os demais 32 hipermercados serão convertidos em outros formatos do GPA (como Mercado Extra e Pão de Açúcar) ou fechados, em processo ainda em avaliação pela empresa.

O Assaí vai pagar R$ 4 bilhões pelas lojas, em prestações que vencem entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. O R$ 1,2 bilhão restante será pago por um fundo imobiliário que tem garantia do Assaí.

Em relação aos colaboradores, o GPA diz que o principal direcionamento é o reaproveitamento interno nas demais unidades dos negócios envolvidos na transação, o que inclui a priorização da contratação dos funcionários do Extra Hiper nas novas unidades do Assaí.

"O GPA está conduzindo um processo de mapeamento de 100% dos colaboradores dessas unidades para entender o interesse individual e, desta forma, direcionar os esforços para que a transição seja feita de maneira humanizada", diz a empresa.

Além disso, segundo o GPA, pelo perfil da operação, uma loja Assaí gera até o dobro de empregos do que um Extra Hiper, "portanto, o movimento de conversão gerará ainda novos postos de trabalho nas cidades contempladas --serão aproximadamente 20 mil novos empregos".