Executivo é chamado de 'negão' em reunião, rompe contrato e processa empresa

"Causa grande estranheza um fato que ocorreu há mais de oito meses vir à tona somente agora, com falsas acusações e fatos distorcidos. Ora, se ele tinha todas as provas, por que não ingressou criminalmente contra a pessoa que supostamente o injuriou logo após o acorrido? Por que somente agora processou a empresa por danos morais?", afirma a Optat Consulting.

A Optat Consulting diz que "responderá ao processo para o restabelecimento da verdade dos fatos e ingressará com as medidas judiciais cabíveis".

Sócio-diretor da Proz Educação, Pereira conta que negociava a implementação e os custos de um projeto no final de outubro do ano passado. Segundo o executivo, após uma hora de conversa sem acordo, ele expôs sua perda de confiança na parceria e a intenção de contar o ocorrido para outros parceiros.

