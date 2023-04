Ex-trabalhadores da Ford fechada em São Bernardo organizam churrasco para reencontro

Estão confirmados no evento outros ex-presidentes do sindicado como Jair Meneghelli Heiguiberto Guiba Della Bella Navarro, o Guiba, e José Lopez Feijóo.

A entrada custa R$ 100 e, de acordo com a organização do evento, mais de cem ingressos já foram vendidos. O churrasco vai ocorrer no Espaço Celso Daniel, a partir das 11h30.

Intitulado "Churrasco amigos da Ford", o encontro está sendo organizado pelo ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Rafael Marques.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-trabalhadores da Ford de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, vão realizar um churrasco de confraternização no próximo dia 5.

