Ex-CVM, Roberto Teixeira da Costa lança livro sobre isolamento internacional do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeiro presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no fim da década de 1970, o economista Roberto Teixeira da Costa lança o livro "O Brasil tem Medo do Mundo? Ou o Mundo tem Medo do Brasil? - Reflexões e Comentários sobre o Isolamento Internacional do País Pré e Pós-Pandemia", pela editora Noeses.

Segundo a editora, o autor debate o "medo" ligado ao processo de internacionalização do Brasil e seus desdobramentos, com foco no isolamento internacional do país, uma tendência que pode ganhar força após a pandemia.

Por meio de pesquisa e de entrevistas com empresários brasileiros com atuação no mercado internacional, personalidades da vida acadêmica e política, jornalistas e consultores, o autor busca responde às perguntas do título.

Também propõe reflexões acerca do Brasil da atualidade e das perspectivas para o futuro e também mudanças.

O livro aborda temas como o impacto da pandemia sobre a internacionalização, relações Brasil e China, Mercosul e percepção do Brasil no exterior.

O prefácio é do diplomata Marcos Azambuja.

"Assistimos ao mundo se transformar e ainda mais acelerar seus processos de transformação, e o Brasil corre o risco de perder o espaço a que naturalmente pode- ria aspirar no futuro e ainda incerto ordenamento mundial diante das mudanças provocadas pela Covid-19",afirma Azambuja.

"O que é novo é o sentido de urgência que Roberto empresta às suas reflexões. Com a pandemia, esse urgente convite à reflexão e à ação que nos faz Roberto em seu livro ganha maior relevância e atualidade."

*

O Brasil tem Medo do Mundo? Ou o Mundo tem Medo do Brasil?

Roberto Teixeira da Costa. Editora Noeses (294 págs.). R$ 121,60