Evergrande ignora investidores e volta a derrubar Bolsas

Com a gasolina e a energia elétrica mais caras, a prévia da inflação oficial acelerou para 1,14% em setembro, superando as expectativas. A maioria, segundo analistas consultados pela Bloomberg, projetava uma alta de 1,03%.

O banco central da China fez nova injeção de recursos no sistema bancário nesta sexta, o que é considerado um sinal de suporte aos mercados. Mas as autoridades mantêm o silêncio sobre a situação da Evergrande e a mídia estatal da China não deu nenhum sinal sobre um eventual pacote de resgate.

A Evergrande, cujo passivo total é estimado em US$ 305 bilhões (R$ 1,6 trilhão), tinha prazo até esta quinta para pagar US$ 83,5 milhões (R$ 445 milhões) em juros a investidores estrangeiros, mas a empresa nem sequer deu qualquer satisfação aos credores, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters.

A Petrobras (PETR4), subia 0,15%, impulsionada pela cotação do petróleo Brent, que avançava 0,58%, cotado a US$ 77,70 (R$ 414,44).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A incorporadora chinesa Evergrande não entrou em contato com investidores estrangeiros para discutir o pagamento de US$ 83,5 milhões (R$ 445 milhões) em juros de títulos que venceram nesta quinta-feira (23). A falta de comunicação elevou a percepção de risco dos investidores, afetando os mercados nesta sexta-feira (24). A Bolsa de Valores brasileira e os principais índices da Europa abriram em queda.

