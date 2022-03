Evento em Brasília discute inovação e reforma da administração pública

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Consad (Conselho Nacional de Secretarios de Estado da Administracao) realiza, a partir desta terça-feira (22), congresso para debater os principais temas que envolvem a administração pública brasileira, como reforma administrativa, inovação e sustentabilidade.

O evento, que conta com apoio do jornal Folha de S.Paulo, acontece até quinta-feira (24) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

O congresso tem como objetivo debater dez áreas temáticas, como gestão de pessoas, governo digital, compras públicas, concessões e parcerias público-privadas. Também serão abordados temas como transição de governo, responsabilidade ambiental e social e governança.

A abertura do evento, que ocorrerá às 14h30 desta terça, contará com a presença do presidente do Consad, Fabrício Marques Santos, secretário estadual do planejamento, gestão e patrimônio de Alagoas.

"A gestão pública do Brasil passou por grandes transformações nesses dois anos de pandemia, algumas que já estavam muito encaminhadas do ponto de vista teórico, mas que, com a pandemia, foi possível colocar em prática, como a agenda da transformação digital, que acelerou muito nesses últimos dois anos", afirmou.

Ele destaca ainda que o congresso discutirá impacto do trabalho remoto na administração pública e modelo de compras públicas. "Todo mundo teve que se reinventar e modernizar seu sistema de compras públicas", lembra.

A abertura também terá participação do ministro Antonio Anastasia, do TCU (Tribunal de Contas da União), e do presidente da Enap (Escola Nacional de Administração Pública), Diogo Costa.

Vários painéis serão realizados nos três dias de evento.

Na quarta-feira (23), por exemplo, o diretor de crédito produtivo e socioambiental do BNDES, Bruno Aranha, participa do painel "Financiabilidade Verde". O debate terá ainda o secretário executivo adjunto do Ministério do Meio Ambiente, Daniel Catelli, e o vice-presidente de governo e sustentabilidade empresarial do Banco do Brasil, Antônio Barreto.

À tarde, debatedores analisam o tema reforma administrativa. Participam da discussão Alketa Peci, presidente da Anpad (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração), Francisco Gaetani, presidente do conselho de administração do Instituto Republica.org, o deputado Tiago Mitraud (Novo-MG) e o professor Humberto Falcão, da Fundação Dom Cabral.

Na quinta-feira (24), a ministra Cármen Lúcia (Supremo Tribunal Federal) participa do painel Protagonismo feminino no setor público. O debate contará ainda com a participação da prefeita de Caruaru (PSDB-PE), Raquel Lyra, da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), da secretária de fomento, planejamento e parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa, e da secretária de planejamento e gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto.