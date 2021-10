EUA: sistema tributário precisa funcionar para a classe média, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que já passou da hora de reconstruir um sistema tributário que funcione para a classe média e não apenas para os que estão no topo. A declaração foi feita num vídeo postado em sua conta na rede social Twitter.

Segundo Biden, as 55 maiores corporações norte-americanas ganham mais do que US$ 40 bilhões sem pagar imposto de renda federal. Sem dar números exatos, ele disse também que desde o início da pandemia de covid-19, a riqueza dos bilionários do país aumentou.

"As pessoas que trabalham entendem que é por isso que, apesar dos ataques e da desinformação, meu plano tem apoio esmagador nos dados das pesquisas para o povo americano. Eles entendem o que está em jogo".

As declarações do presidente dos Estados Unidos ocorrem após o adiamento da votação, pelo Congresso, de seu pacote de infraestrutura de US$ 1,2 trilhão. A medida é uma das principais promessas de campanha do democrata.