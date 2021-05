EUA e UE podem se aliar para responsabilizar China por 'distorções' no comércio

Os Estados Unidos e a União Europeia (UE) divulgaram comunicado conjunto nesta segunda-feira alertando que poderão se aliar para "responsabilizar países que apoiam políticas que distorcem o comércio, como a China". O comunicado foi emitido pela representante de Comércio dos EUA, Katherine Tai, pela secretária de Comércio do país, Gina Raimondo, e pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis. No comunicado, EUA e UE anunciaram o início de discussões para tratar a questão da capacidade global excedente de aço e alumínio.

