EUA devem responder por quase um terço da retomada do consumo de petróleo em 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos devem ficar na dianteira da recuperação do consumo de petróleo e derivados neste ano, responsáveis por quase um terço do crescimento estimado, segundo análise do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás) com dados da EIA (agência de informações de energia dos EUA).

A retomada do setor se baseia na melhora da previsão do FMI sobre a economia mundial. No mês passado, a instituição afirmou que o PIB global deve crescer 6% em 2021, quase um ponto percentual a mais do que o previsto seis meses antes.

A agência americana estima que os EUA vão consumir neste ano, em média, 19,5 milhões de barris de petróleo por dia, o que representa aumento de 8% na comparação com 2020 e chega ao patamar pré-pandemia.

Pela projeção, a China segue relevante. O consumo de petróleo e derivados no país subiu 1,7% no primeiro trimestre em relação a igual período de 2020, e ficou em 15 milhões de barris por dia. Até o fim do ano, deve atingir 15,4 milhões.