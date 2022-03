Etna anuncia encerramento de atividades no país

Hoje, possui unidades apenas no estado de São Paulo e no Distrito Federal.

Com dificuldades de atuação diante da concorrência online, a Etna vinha numa série de encerramentos de unidades no país.

"A Etna pertence a um grupo empresarial de sucesso no varejo e irá descontinuar suas operações da melhor forma possível, cumprindo com todos os seus compromissos perante seus colaboradores, clientes, fornecedores e prestadores de serviço", diz a rede.

Em funcionamento desde 2004, a rede conta com quatro lojas físicas e uma plataforma de ecommerce. O encerramento das unidades será feito de forma gradual até o fim do primeiro semestre deste ano, com exceção da Etna Berrini, localizada na capital paulista, que continuará vendendo até os estoques serem esgotados, assim como o site da empresa.

