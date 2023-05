Estou à disposição de Lula para jogar na posição que for mais adequada, diz Galípolo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Escolhido pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma das vagas abertas na diretoria do Banco Central, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira (9) que está à disposição do presidente da República para atuar onde for melhor para o governo.

Indicado ao cargo de diretor de política monetária da instituição, Galípolo é uma das apostas do governo para se tornar o futuro presidente do BC, sucedendo Roberto Campos Neto, cujo mandato se encerra em 31 de dezembro de 2024.

O atual secretário negou ter recebido sinalização nesse sentido quando perguntado por jornalistas, mas disse estar à disposição de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para atuar na posição mais adequada na avaliação do governo.

"Não, não [sobre ter recebido a sinalização de presidir o BC]. Na verdade assim. O que conversei, tanto com o ministro, e também o presidente sabe disso, [é que] eu não vim aqui para cá para ter nenhum projeto de carreira pessoal, não faz nenhum sentido para mim. A minha posição sempre foi, tanto com o presidente quanto com o ministro, que estou aqui para tentar colaborar com o projeto", disse Galípolo a jornalistas em entrevista na sede do Ministério da Fazenda, em Brasília.

"Desde que se entenda que eu possa colaborar e, na posição que se entenda que eu possa colaborar, eu me sinta confortável em desempenhar, eu estou à disposição do presidente e do ministro Fernando Haddad para desempenhar e jogar na posição que eles entenderem que é a mais adequada", afirmou.

A ligação de Galípolo com Haddad, de quem é o número dois na Fazenda, e Lula, com quem conversa sobre temas econômicos desde o período pré-campanha eleitoral, tem preocupado agentes do mercado financeiro, que veem sua indicação como uma tentativa do governo de influenciar as decisões do Copom (Comitê de Política Monetária) sobre o rumo da taxa de juros.

O atual patamar da Selic, que está em 13,75% ao ano, tem sido um alvo preferencial das críticas entoadas não só por Lula, mas também por outros membros do governo e por parlamentares do PT. A avaliação é que um corte na taxa de juros pode impulsionar a atividade econômica, algo tido como crucial para consolidar o apoio popular e político à atual gestão.

Com a indicação de Galípolo e de Ailton de Aquino Santos, servidor do BC, Lula inaugura as primeiras duas escolhas que cabem a seu governo. Outras duas vagas na diretoria ficarão disponíveis no fim deste ano. O Copom tem ao todo nove membros com direito a voto —oito diretores e o presidente da autoridade monetária.

Apesar dos temores de influência do governo sobre o BC, que tem autonomia garantida por lei, o secretário tratou com naturalidade a afinidade de ideias com a atual gestão. "Me parece que a crítica está associada à ideia de o ministro Fernando Haddad e o presidente indicarem alguém que está afinado com o governo. O que seria muito estranho [é] se fosse diferente, não é? Se ele indicasse alguém que está desafinado com eles", disse.

"Me parece que está sendo cumprido o que prevê a lei da autonomia do Banco Central. Cada governo que vai chegar vai indicar os seus diretores. E me parece que é trivial, esperado, que os diretores sejam indicados [a partir] de algum tipo afinamento e alinhamento com o governo que foi eleito. Aliás, é saudável do ponto democrático que assim seja", acrescentou Galípolo.

No próprio governo, interlocutores citam que a indicação de Galípolo é uma forma de "marcar território" dentro do BC, que hoje tem a diretoria composta integralmente por nomes escolhidos pela gestão de Jair Bolsonaro (PL) —o que inclui Campos Neto, alvo preferencial das críticas de Lula e petistas.

Na entrevista, Galípolo disse que "não necessariamente" vai ingressar na diretoria para baixar os juros, mas disse crer que "todo mundo" tem esse desejo. "Tenho convicção de que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juro mais alto. Tenho absoluta convicção disso", afirmou.

"O que vem sendo feito pelo pela Fazenda é tentar criar um ambiente para que o mercado possa colocar os preços na maneira adequada e que o Banco Central possa sancionar essa redução de juros", disse.

Ele ressaltou também que seu objetivo, ao se tornar diretor do BC, será buscar consensos nas discussões do Copom, "O que não significa, obrigatoriamente, que todo mundo vai pensar igual em economia", afirmou.

No governo, a expectativa é de que o ingresso de Galípolo no colegiado do BC contribua para abrir divergência ou ampliar as discussões nas reuniões do, iniciando um processo de convencimento por dentro da instituição para cortar a taxa básica.

Galípolo foi anunciado por Haddad como um dos indicados pelo governo para a diretoria do Banco Central na segunda-feira (8). Seu nome ainda precisa ser levado formalmente ao Senado e ser aprovado pela Casa, após sabatina.