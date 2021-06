'Estamos na maior crise hídrica da história do Brasil', diz Bolsonaro sobre alerta no setor energético

O diagnóstico ameaça o otimismo do ministro Paulo Guedes. Animado com a experiência da vacinação em massa em Serrana (SP), ele esperava crescimento na casa de 6% neste ano.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou no dia 28 a aplicação do patamar 2 da bandeira tarifária vermelha para o mês de junho, ao custo de R$6,243 para cada 100kWh (quilowatt-hora) consumidos.

Em situações assim, chuveiros elétricos e equipamentos de alta potência precisam ser acionados após as 20h para evitar pico de consumo na volta do expediente de trabalho, o que, segundo o ministro, leva ao apagão.

"Apesar dos problemas está indo bem o Brasil. Tem gente incomodado com isso. Na energia, estamos com problema da maior crise hídrica da história do Brasil. Mais um azar. Apesar disso, está indo bem", disse, em transmissão feita por simpatizantes.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (3) a apoiadores no Palácio do Alvorada que o Brasil vive a maior crise hídrica de sua história.

