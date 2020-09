Estabilidade não é vaca sagrada ou bala de prata, diz deputado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Filho de servidores aposentados, o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG), 34, comanda a frente parlamentar da reforma administrativa. Diz conhecer o funcionalismo, a burocracia e a ineficiência estatal.

O deputado, ao lado de congressistas experientes como Kátia Abreu (PP-TO) e Antonio Anastasia (PSD-MG), assume a missão de convencer governo e pares a tocar as mudanças. A expectativa é grande.

Quando o texto do Executivo chegará? Difícil prever. "[Queremos] criar um ambiente de pressão positiva, mostrar ao Executivo e ao presidente [Jair Bolsonaro] que o Congresso quer essa reforma, que não precisa ter medo."

À reportagem Mitraud diz que, enquanto o texto não é enviado, já há trabalho. Uma reforma desse porte engloba PEC (proposta de emenda à Constituição) e outros instrumentos, como projetos de lei complementar e ordinária.

Segundo ele, progressão na carreira e avaliação de desempenho já podem e devem ser revistos. Nem a estabilidade escapa. "Não é nem vaca sagrada nem bala de prata", diz.

"Vamos falar com o [próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz] Fux para tentar criar um contexto no qual todos os Poderes vão fazer suas reformas."

Haverá resistência. "Hoje, no Brasil, ganha mais quem grita mais", afirma.

PERGUNTA - A pandemia ajudou ou prejudicou o debate?

TIAGO MITRAUD - No início prejudicou, por ter requerido 100% da atenção de todo o Congresso e governo. Ela [a reforma] estava ganhando tração em fevereiro, início de março. O assunto estava em alta, e aí ficou em segundo plano, como eu acho que deveria ter ficado mesmo.

Mas, quando as pautas deixaram de ser exclusivas da pandemia, vimos que outras reformas ganharam mais tração, como a tributária. A administrativa é mais invisível para o cidadão a curto prazo. O foco principal, além da questão fiscal, é dar clareza de que vai melhorar a qualidade do serviço público.

P - Já há projetos em tramitação que podem ser trabalhados?

TM - Há matérias com restrição técnica e outras com restrição política.

Em restrição técnica, na estrutura interna do Executivo, tudo o que não for questão constitucional tem de ser de iniciativa do Executivo. Na Constituição, há o regime jurídico único, que é o vínculo entre Estado e servidor. Se se quiser alterar esse regime, pode ser feito pelo Legislativo.

Mas aí há uma barreira política: a alteração da estrutura dos Poderes, principalmente do Executivo, sem ele no barco, [pode gerar atritos] especialmente em um governo que pega qualquer justificativa para criar embate.

Está todo mundo batalhando para criar um ambiente favorável para o envio da PEC [pelo governo] e aguardando. [Queremos] mostrar ao Executivo e ao presidente que o Congresso quer essa reforma, que não precisa ter medo.

Há textos já tramitando que não dependem do Executivo. Por exemplo, o que versa sobre teto remuneratório, que já foi aprovado no Senado. Está pronto para ser votado. Tem um projeto na Câmara de modernização dos concursos públicos, outro para avaliação de desempenho que depende de regulamentação que nunca ocorreu - está no Senado.

P - Bolsonaro já falou que quer uma reforma o mais suave possível. Se chegar um texto enxuto, pretendem ampliar ou manter o original para não criar atrito?

TM - É difícil dizer sem saber o que vem. Temos a noção de que a reforma precisa ser profunda, não superficial. O presidente já falou em mexer o mínimo possível nos atuais servidores. Entendo, porque há questões de direito adquirido, outras que dariam para ser discutidas.

P - Por exemplo?

TM - A estabilidade. A tese majoritária é de que a estabilidade é adquirida no concurso e você não pode mexer para os atuais. Mas pode ser criada uma regra para novos servidores. Como avaliações de desempenho e critérios de encarreiramento.

Algumas carreiras hoje têm na prática progressão automática, que pode e deve ser revista. Alguns servidores vão ter expetativa de a regra continuar, mas não existe expectativa de direito adquirido.

P - Quem vai avaliar a avaliação de desempenho?

TM - Vemos que os países com os melhores serviços públicos têm uma estrutura dentro do Estado, um órgão central de recursos humanos e que atua como agência independente. E ela define as regras e conduz o processo: avaliação baseada em resultados, não de forma subjetiva.

Uma das coisas que queremos fazer é a transformação da atual Secretaria de Gestão de Pessoas [do Ministério da Economia] nessa agência independente, que teria critérios de nomeação que a blindariam politicamente.

Hoje no Brasil ganha mais quem grita mais. Se existir a agência olhando as carreiras pela complexidade e pelo nível de formação necessária, haverá critérios, faixas salariais para cada uma delas. Com critérios por desempenho, blinda-se a administração de pressões corporativistas.

P - O que pode ser feito com a estabilidade? Quando ela acabaria e quais seriam os critérios para demissão?

TM - A estabilidade é um instrumento que existe no mundo inteiro. Não é um privilégio, existe uma razão de ser com fins de interesse público, precisa de uma certa tranquilidade contra interferências políticas.

Ela não pode ser a vaca sagrada, que não pode ser discutida. Não é vaca sagrada nem bala de prata. Muita gente fala que tem de acabar para resolver todos os problemas.

Não acho que deva existir para 100% dos servidores. Hoje as regras são automáticas para adquirir, o estágio probatório é quase protocolar.

Tem de ter critérios. Cinco, seis anos com bom desempenho para mostrar que tem vocação. Precisa ter critérios para perda de estabilidade, podem ser temporais. Baixo desempenho deveria ser critério para o fim da estabilidade.

P - Outros Poderes também têm problemas, como os supersalários do MP, do Judiciário e de tribunais de contas. Eles não estão se omitindo nessa discussão?

TM - A estruturação interna dos Poderes é de iniciativa exclusiva de cada um. Mas há pontos que podem ser endereçados com mudanças na lei e que estamos apoiando, como o fim dos supersalários para todos os Poderes. Já está na Constituição, e precisa ser regulamentado, daria uma boa saneada, especialmente no Judiciário, que concentra boa parte dos supersalários.

Tem outras questões que vão cair na mesma questão falada antes, da iniciativa exclusiva dos Poderes. Tem a Lei Orgânica da Magistratura, que é dos anos 1970 e a gente não consegue rever sem nova proposta do Judiciário, que não envia, com receio de ser modificado demais no Congresso.

Vamos falar com o [próximo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz] Fux para tentar criar um contexto no qual todos os Poderes vão fazer suas reformas. Alguns pontos podemos endereçar, outros precisaremos de diálogo.

P - Já é proibido ganhar acima do teto. Como regulamentar?

TM - Hoje de fato já está proibido na Constituição, mas existe uma série de subterfúgios que foram criados, como verbas indenizatórias, que colocam um monte de coisa no bolo e permitem furar o teto.

O projeto que foi aprovado no Senado e está em tramitação na Câmara diz explicitamente o que pode e o que não pode furar o teto. O problema são os penduricalhos, e nessa lei complementar que regulamentaria o teto se explicita o que pode e o que não pode ser considerado verba indenizatória.

P - Sempre que se fala em reforma administrativa fala-se que autoridades não mexem nos próprios salários. Isso deve ser discutido?

TM - Acho que sim, e, opinião pessoal, a maior parte do custo não está no salário, está nos auxílios, nas verbas de gabinete. O custo do Legislativo é muito grande, comparado com outros países. Só o Congresso tem custo de R$ 12 bilhões por ano.

P - Está em discussão um piso salarial? Serão quantas carreiras?

TM - Estamos trabalhando em ter três grupos [de carreiras], que são as atividades típicas de Estados, as atividades-meio e as atividades-fim.

O fim é o professor, o policial, o enfermeiro. O meio é o assistente, que cuida da folha de pagamento, por exemplo. E há atividades típicas de Estado, como o diplomata, o juiz, o delegado. Quantas [carreiras] vão ter em cada um, ainda não sabemos.

No setor público, o risco é menor e deveria ter ganhos compatíveis com o setor privado. Um salário de R$ 10 mil é muito ou é pouco? Depende. Para o serviço de baixa complexidade, é muito. Para o serviço de alta complexidade, é pouco.

Tiago Mitraud, 34

Deputado federal (Novo-MG) no primeiro mandato, eleito com 71.901 votos. Formado em administração pela UFPR, concluiu o Programa de Desenvolvimento de Lideranças da Harvard Business School. Foi diretor-executivo da Fundação Estudar. É associado ao Livres, membro da Raps (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade) e líder do RenovaBR