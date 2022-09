Especulação sobre shows de Justin Bieber derrubam ações da Time For Fun

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As ações da Time For Fun despencaram nesta segunda-feira (5) e encerraram o dia com perda de 5,76%. A empresa é responsável pelos shows de Justin Bieber em São Paulo, que estão cercados de rumores de cancelamento. Os eventos foram agendados para os dias 14 e 15 deste mês.

A apresentação de Bieber no Rock in Rio, realizada no domingo (4), também foi tópico de especulação no sábado (3) por informações de bastidores de que Bieber não queria se apresentar e iria cancelar sua turnê na América Latina por motivos de saúde. Ou seja, esta segunda foi o primeiro dia de pregão desde que começaram os rumores sobre os shows do cantor.

Em junho, o artista disse ter sido diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, uma reativação de uma infecção pelo vírus varicela-zóster no nervo facial e auditivo. Na ocasião, ele compartilhou um vídeo em suas redes sociais em que mostrou parte do rosto paralisada após o diagnóstico.

Bieber chegou ao Brasil apenas quatro horas antes de sua apresentação no festival. A demora para pisar em solo brasileiro, claro, afligiu ainda mais os fãs.

Ele também saiu do hotel em cima da hora e pegou um helicóptero para a Cidade do Rock apenas 20 minutos antes do show. Registros da "animação" do cantor a caminho do Rock in Rio viraram meme nas redes sociais.

No show de ontem, Bieber fez dancinhas em cima do palco, mas deixou transparecer aos espectadores que não está na melhor forma. A voz estava mais contida e foram raros os momentos de interação com o público.

A queda das ações, no entanto, não impactou o cenário geral: o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), avançou 1,21% e encerrou o dia aos 112.203,35 pontos.