ESG e novas maneiras de fazer negócio ampliam atuação de aceleradora de impacto

Em 2020, a Vitalk foi um dos destaques do Prêmio Empreendedor Social do Ano em Resposta à Covid-19 ao desenvolver um robô que monitorava casos da doença em tempo recorde.

Ele enumera as conquistas durante o processo de aceleração: "Trouxeram um mentor incrível e aprendi tudo sobre liderança. Não trabalhávamos com orçamento, funil de vendas. E conseguimos levantar R$ 6 milhões em uma primeira rodada de investimentos que ajudou a empresa a dobrar de tamanho."

"Com o boom do termo ESG [sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança] nos últimos meses, há o risco de banalização, deixa eu dar um 'check' aqui numa demanda de mercado", afirma Anna.

Na prática, além dos programas para empreendedores em diferentes estágios de maturidade, a consultoria apoia a transição de empresas e desenvolve soluções para que institutos, fundações, investidores e demais organizações do ecossistema possam se relacionar com soluções de impacto.

A mudança, ainda que sutil, coloca a aceleração como uma das soluções possíveis no portfólio para superar os desafios do país por meio de iniciativas inovadoras.

Em 2021, com bagagem adquirida ao trabalhar com parceiros como Braskem, Ambev, Fundação Lemann e Instituto BRF, o Quintessa deixa de ser aceleradora de negócios de impacto para se tornar aceleradora de impacto.

