Erro da B3 gera críticas na internet, mas não frustra analistas

Na quinta-feira, a XP revisou de 120 mil para 130 mil pontos a projeção para o Ibovespa no final do ano. O fluxo de capital estrangeiro ao mercado local foi apontado pelos especialistas da corretora entre as razões para o maior otimismo com o desempenho das ações.

Apesar do tom crítico da maior parte das postagens, há também quem veja no erro um lado positivo.

"Os dados que a gente vinha divulgando desde outubro de 2020 estavam incluindo operações de empréstimos de ações feitas via tela [quando o serviço passou a ser oferecido pela B3]. Mas esse tipo de operação não tem um fluxo financeiro, ou seja, não tem um pagamento de um lado para o outro. É só um empréstimo, e não deveria ser contabilizado como uma compra ou uma venda", disse Luis Kondic, diretor de produtos e dados da B3, durante coletiva com jornalistas na sexta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A alta de aproximadamente 16% da Bolsa de Valores brasileira no acumulado do ano se deve em grande medida ao fluxo de capital estrangeiro em busca de oportunidades em mercados emergentes.

