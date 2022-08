Ericsson não prevê engasgos no 5G em São Paulo

Em Brasília, onde a rede está disponível desde o início de julho, o serviço segue instável e com as velocidades prometidas oscilando e, muitas vezes, se equiparando às do 4G devido à falta de cobertura na capital.

A cobertura está concentrada no centro expandido, entre as marginais Tietê e Pinheiros e abrange parte da zona oeste e o início da zona sul. Segundo a Anatel, a área de maior concentração de antenas é também onde há maior concentração de edifícios empresariais e residências de renda mais alta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ericsson, que é provedora de infraestrutura para as três operadoras, Vivo Claro e Tim, em São Paulo, diz que não há previsão de engasgos na largada do 5G na capital paulista nesta quinta-feira (4).

