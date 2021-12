Equipe de Guedes se defende e diz que culpa de ausência de reajuste a policiais é do Congresso

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ausência no Orçamento de 2022 de uma previsão de reajuste para policiais provocou uma guerra de versões nos bastidores. Enquanto policiais e integrantes do Ministério da Justiça colocam a culpa em Paulo Guedes, a equipe do Ministério da Economia afirma que a responsabilidade é do Congresso de achar uma forma para garantir o aumento. Ao Painel, da Folha de S.Paulo, integrantes da pasta disseram que o ministro fez sua parte em encaminhar ofício ao Congresso em que pede a reserva de valores específicos para a questão. Segundo membros da equipe de Guedes, o documento foi encaminhada na quinta (16), mas como a decisão de beneficiar os policiais, e não outras categorias, foi política, cabe à Câmara e ao Senado definir como isso será feito. No ofício encaminhado ao Congresso, deixa claro que a decisão pelo reajuste foi do presidente Jair Bolsonaro e que seria necessário compatibilizar o aumento aos policiais com as metas fiscais e os limites impostos pelo novo regime fiscal. "Por fim, vale ressaltar que o acréscimo nas despesas primárias acima proposto, conforme decisão presidencial, deve estar compatível com as regras fiscais, notadamente as relativas à meta de resultado primário constante do Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022, e aos limites relativos ao Novo Regime Fiscal", diz trecho do documento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.