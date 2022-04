Entregadores por aplicativo fazem ato em pelo menos cinco estados

SÃO PAULO, SP (UOL/ FOLHAPRESS)- Pelo menos cinco estados registraram nesta sexta (1º) manifestação de entregadores por aplicativo por melhores condições de trabalho. O movimento, batizado de Apagão dos Apps e de Breque dos Apps nas redes sociais, foi visto em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rondônia, de acordo com a CUT (Central Única dos Trabalhadores).

Foi o segundo protesto da categoria em menos de uma semana. O movimento desta sexta-feira (1º) foi coordenado apenas por trabalhadores avulsos, sem a participação de sindicatos e associações de classe.

Dentre os aplicativos alvos de reclamação pelos entregadores está iFood, Rappi, 99 e Uber. Os entregadores alegam precarização no trabalho.

O grupo também pediu para os consumidores não fazerem pedidos de refeição ou corridas nesses aplicativos e que avaliem os aplicativos das empresas com nota baixa.

Durante o ato, os entregadores alegaram que o iFood boicotou o movimento ao oferecer um aumento da tarifa nas entregas feitas entre 11h45 e 13h59 desta sexta.

ALGUNS ATOS

Em São Paulo, um grupo de trabalhadores se reuniu em frente da sede do iFood, em Osasco, na região metropolitana.

Em Belo Horizonte, houve concentração de entregadores na Savassi, área nobre da cidade, e em vários shoppings da capital mineira.

Em Brasília, um grupo pediu por mais transparência nos bloqueios de entregadores.

COM A PALAVRA, OS APLICATIVOS

Procurado pela reportagem, o iFood disse, em nota, que respeita o direito de manifestação e afirma que mantém o "compromisso de diálogo aberto com os entregadores para buscar melhorias e oportunidades para os profissionais como também para todo o ecossistema".

Sobre a alegação de boicote aos atos realizados nesta sexta, a empresa afirmou que o bônus dado aos entregadores faz parte de "promoções previamente previstas e que ocorrem de forma pontual e a depender do dia, oferta/demanda, clima".

"Vale destacar que algumas medidas já adotadas para os entregadores também partiram dessa construção de diálogo com a categoria, além do iFood ser a primeira empresa na América Latina a organizar um fórum nacional para dialogar com entregadores que resultou em uma carta compromisso da empresa. Neste ano, por exemplo, foi anunciado em março um reajuste (o terceiro em 12 meses) de 50% do valor mínimo do quilômetro rodado (R$ 1 para R$ 1,50) e da taxa mínima (de R$ 5,31 para R$ 6), e para garantir mais transparência, foram feitas mudanças na comunicação sobre a sinalização de causas de restrição, ativação e desativação da plataforma. Além disso, o iFood segue apoiando seus parceiros com a implementação de diferentes iniciativas, como a disponibilização de seguros contra acidentes pessoais e por lesão temporária - sendo a única empresa da indústria a oferecer esse tipo de cobertura, entre outros. Como empresa 100% brasileira, já foram investidos mais de R$ 160 milhões em iniciativas de apoio aos entregadores desde o início da pandemia", o iFood acrescentou.

O Rappi também afirmou que respeita a livre manifestação pacífica de seus "entregadores independentes" e que "mantém um diálogo constante e está permanentemente buscando soluções que possam favorecê-los".

"Quanto à remuneração, e atenta aos custos relacionados aos aumentos dos combustíveis, a empresa realizou ajustes nas tarifas recebidas pelos entregadores independentes. A taxa recebida por pedido era, em média, de R$ 6,30, em junho de 2021, e atualmente está na faixa de R$ 8,80, refletindo um aumento de 40% no período. Em atenção aos entregadores, dentre outros pontos, também é oferecido a eles centros de atendimento presenciais, suporte em tempo real, capacitação online, informativos com dicas de segurança no trânsito, botão de emergência para situações de risco de saúde ou segurança, seguro para acidente pessoal, invalidez permanente e morte acidental e dois planos de assistência em saúde", a empresa completou.

Ao também dizer que respeita o direito à manifestação, a 99 afirmou que "está sempre aberta ao diálogo, trabalhando para construir novas soluções para os parceiros".

"A plataforma criou um adicional variável de combustível que aumenta sempre que o combustível sobe, com proporção calculada à partir de dados da ANP e valores diferentes para cada estado. O mesmo benefício será implementado de forma escalonada para a categoria 99Moto, a partir de maio. Aos parceiros que operam pelo aplicativo 99Food, a 99 reforça que continua trabalhando para garantir a demanda e, assim, mais oportunidades de ganhos", acrescentou.