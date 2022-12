Entidade judaica critica economista por declaração antissemita contra novo presidente do BID

Outra entidade, o grupo Judeus Pela Democracia, também se manifestou, dizendo que a declaração de Nogueira Batista é "exemplo límpido do antissemitismo conspiracionista da esquerda". O economista é próximo do PT e apoiou a candidatura de Lula.

"Ele [Ilan] é essencialmente um financista, ligado ao Tesouro americano, à comunidade judaica. Ele na verdade é judeu-brasileiro, nasceu em Haifa, em Israel. E a comunidade judaica tem muita presença no Tesouro americano, no Fundo Monetário, nos organismos internacionais, não só nos bancos privados. Ele de brasileiro só tem o passaporte", diz o economista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conib (Confederação Israelita do Brasil) divulgou nota em que condena declarações do economista Paulo Nogueira Batista Jr., em que ele critica o novo presidente do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Ilan Goldfajn, pelo fato de ser judeu e nascido em Israel.

