Entenda por que 28 de janeiro é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo

Os Mânica são grandes produtores de feijão, segundo o Sinait, com propriedades no Paraná e em Unaí. Antério foi prefeito do município mineiro por dois mandatos, em 2004 e 2008 e é conhecido, na região, como o "rei do feijão".

Os homens que contrataram pistoleiros também tiveram suas penas reduzidas. Hugo Alves Pimenta foi condenado a 31 anos e seis meses, e José Alberto de Castro, a 58 anos e dez meses. De acordo com o MPF, os três pistoleiros receberam penas de mais de 50 anos de prisão. Erinaldo Vasconcelos está em regime aberto, com tornozeleira. William Miranda está preso e Rogério Allan está foragido.

No ano passado, o ex-prefeito do município, Antério Mânica, foi condenado por um júri popular a 64 anos de prisão acusado de ser um dos mandantes da chacina.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O 28 de janeiro foi declarado como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo em homenagem a quatro servidores da fiscalização do trabalho assassinados em uma emboscada no interior de Minas Gerais, enquanto apuravam denúncias de exploração de trabalhadores na região.

