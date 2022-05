Entenda como surgiu o Dia do Orgulho Nerd, comemorado nesta quarta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comemora-se nesta quarta-feira (25) o Dia do Orgulho Nerd. A data, que homenageia amantes de tecnologia, games e ficção científica, nasceu em 2006 e vem ficando mais famosa à medida que a cultura nerd se populariza.

O dia foi escolhido por causa da estreia do primeiro filme da série Star Wars, que inspira muito dos aficcionados por tecnologia e ficção científica. A saga ambientada no espaço estreou em 25 de maio de 1977.

É de praxe as marcas pegarem carona e lançarem promoções para o público -o que já vem acontecendo neste ano e deve se intensificar até o final da semana.

A homenagem aos nerds surgiu na Espanha. O autor do livro "Orgulloso de Ser Friki" (friki é como os espanhóis chamam os nerds) Germán Martínez, ou Señor Buebo, como se apresenta, chama para si a criação da data.

A história, escreve ele em seu site, começou em um fórum online do universo Marvel, marca de quadrinhos de super-heróis que hoje virou uma franquia bilionária.

"Surgiu um embate entre aqueles que se diziam nerds e aqueles que viam isso como um insulto", escreve Buebo. Dessa discussão, no início de 2006, teria vindo a ideia de fazer o site do Dia do Orgulho Nerd, para organizar comemorações.

O objetivo inicial de criar um dia festivo era conseguir descontos em livrarias e lojas especializadas -meta alcançada logo no primeiro ano.

Buebo atribui parte do êxito ao "El País". Uma semana antes do dia 25, o orgulho nerd foi tema da capa do suplemento de lazer do jornal espanhol. O espaço impulsionou as aparições na mídia e "revolucionou tudo", segundo ele.

A divulgação foi tanta que, no dia 25 de maio de 2006, o itinerário de ônibus que passava pela praça de Callao, centro da comemoração em Madri, teve que refazer a sua rota. "Todos os tipos de nerd estavam concentrados ali", escreve Buebo.

Hoje, embora as comemorações na praça tenham ficado escassas, o evento foi incorporado no calendário de nerds de todo o mundo.

DIA DA TOALHA É COMEMORADO NA MESMA DATA

Antes mesmo do lançamento do Dia do Orgulho Nerd, em 2006, o dia 25 de maio já era importante no meio.

Isso porque, desde 2001, fãs de Douglas Adams, autor da série "O Guia do Mochileiro das Galáxias", homenageiam o escritor britânico saindo com uma toalha presa na mochila ou no ombro.

Em um dos livros de sua série mais famosa, ele dá funções para o objeto, que seria indispensável para viajar pelo espaço.

"Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla; pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos; você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Kakrafoon", descreve ele em seu livro.

Adams morreu em 11 de maio de 2001, e as homenagens foram organizadas depois de duas semanas —no dia 25 do mesmo mês. Hoje, as duas comemorações, que envolvem o mesmo público, foram unificadas.Dia da Toalha é comemorado na mesma data Antes mesmo do lançamento do Dia do Orgulho Nerd, em 2006, o dia 25 de maio já era importante no meio.

Isso porque, desde 2001, fãs de Douglas Adams, autor da série "O Guia do Mochileiro das Galáxias", homenageiam o escritor britânico saindo com uma toalha presa na mochila ou no ombro.

Em um dos livros de sua série mais famosa, ele dá funções para o objeto, que seria indispensável para viajar pelo espaço.

"Você pode usar a toalha como agasalho quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla; pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Santragino V, respirando os inebriantes vapores marítimos; você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Kakrafoon", descreve ele em seu livro.

Adams morreu em 11 de maio de 2001, e as homenagens foram organizadas depois de duas semanas --no dia 25 do mesmo mês. Hoje, as duas comemorações, que envolvem o mesmo público, foram unificadas.