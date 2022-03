Empresas estão saindo do país por 'pressão política', diz premiê da Rússia

O reflexo das sanções aplicadas contra a Rússia começaram a aparecer ontem, com o Banco Central da Rússia a dobrando a taxa básica de juros de 9,5% para 20%. Segundo comunicado do BC, a elevação dos juros garantirá uma alta nas taxas de depósito "para níveis necessários a fim de compensar a maior depreciação do rublo e os riscos de inflação".

Segundo o premiê russo, as pressões contra o país vão diminuir e "aqueles que não restringirem seus projetos em nosso país, sucumbindo aos slogans de políticos estrangeiros, vencerão". Mishustin disse que haverá reuniões diárias para tentar lidar com o impacto econômico das sanções.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, disse nesta terça-feira (1) que a saída das empresas do país após o início das sanções aplicadas pela comunidade internacional está ocorrendo por "pressão política", e não por razões econômicas, informaram as agências de notícias estatais russas TASS e RIA Novosti.

