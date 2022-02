Empresas de turismo avaliam impactos da guerra na Ucrânia sobre os negócios

Antes do anúncio, ao menos 18 países da Europa e o Canadá já tinham determinado o fechamento do espaço aéreo em medidas que afetam voos operados pelas companhias russas Aeroflot e S7.

Segundo a CVC, os destinos dentro do Brasil são mais demandados no verão por aqui.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os efeitos negativos da guerra na Ucrânia devem afetar as empresas brasileiras de turismo com mais força só nos próximos meses. Por enquanto, o setor se sente relativamente protegido porque o inverno no hemisfério norte torna esta época do ano menos atraente aos viajantes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.