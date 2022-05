Empresas de telemedicina estimam 30 milhões de consultas neste ano

Mesmo com o arrefecimento da Covid, a expectativa é que, ao longo de 2022, mais de 30 milhões de pessoas deixem de procurar o pronto-socorro e o pronto atendimento para substituir por telemedicina. A projeção é da Associação Saúde Digital Brasil, que representa os prestadores de serviço de telessaúde no país.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - À espera da regulamentação da telemedicina no Brasil, empresas do setor levantam números para mostrar a consolidação da prática durante a pandemia.

