Empresas de tecnologia ampliam oferta de produtos e serviços à espera do 5G

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os hábitos digitais já estão arraigados na população brasileira, do "anywhere office" ao consumo de serviços de streaming.

"Hoje, a questão não é nem mais a do trabalho remoto", diz Luis Mangi, vice-presidente do Gartner, gigante em pesquisa e consultoria. As pessoas querem liberdade para decidir onde trabalhar.

Segundo levantamento da empresa, 14% dos trabalhadores escolhem ir todos os dias ao escritório e 19% preferem trabalhar de casa, mas a maioria (67%) quer poder cumprir a jornada de qualquer lugar.

No entretenimento, não tem sido diferente. As assinaturas dos serviços sob demanda, que explodiram no o isolamento social, seguem em alta.

E, para dar conta do enorme volume de dados em circulação, é preciso uma infraestrutura robusta e veloz.

OPERADORA DE BANDA LARGA: VIVO

Empresa já opera 5G em locais de São Paulo, Rio e Brasília

Na Vivo, eleita melhor operadora de banda larga, com 23% das menções na pesquisa Datafolha, o 5G já é realidade.

"Quem tem smartphone que permite a navegação em quinta geração já pode ter a experiência em algumas localidades de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Brasília", diz Marcio Fabbris, vice-presidente de B2C (negócios diretos ao consumidor) da empresa.

"E estamos preparados para a expansão." A nova tecnologia permitirá aplicações em ambientes que exigem altíssimas velocidades e latência (tempo de resposta) ultrabaixa --como exige um mundo cada vez mais digital.

Ao longo dos últimos anos, a Vivo vem trabalhando a infraestrutura de sua rede para atender o aumento de tráfego previsto com a chegada do 5G. Apesar das dificuldades impostas pela crise sanitária, o projeto de expansão da fibra ótica chegou a 75 novas cidades. São hoje cerca de 20,5 milhões de domicílios cobertos, em 341 municípios --a maior rede da América Latina. A ideia é chegar a 29 milhões, no final de 2024.

Com o isolamento social, a internet de ultravelocidade entrou para categoria dos serviços essenciais.

"Graças às redes de telecomunicações, as pessoas seguiram trabalhando, jovens e crianças continuaram estudando, famílias ficaram conectadas. A economia continuou funcionando", afirma Fabbris.

OPERADORA DE CELULAR: VIVO

Companhia manteve nível de investimento durante pandemia

A Vivo também foi considerada a melhor operadora de celular, com a preferência de 34% dos brasileiros.

Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, a companhia manteve o nível de investimento no país, em torno dos R$ 8 bilhões anuais.

"Um dos principais focos foi, e segue sendo, levar a fibra ótica até a casa do cliente e consolidar ainda mais nossa liderança na rede móvel", afirma o executivo Fabbris.

Na cobertura móvel, são 85 milhões de acessos e, com a aquisição de ativos da Oi, a empresa, de acordo com Fabbris, irá absorver 12,5 milhões de clientes ao longo dos próximos anos.

"Estamos em cerca de 5.000 cidades brasileiras, com 97% da população coberta e 33% de market share, com a liderança no mercado brasileiro."

Operadora de Banda Larga

Vivo

23% das menções

Operadora de Celular

Vivo

34% das menções

Fundação: 1998, como Telefônica Brasil S/A, em São Paulo

Sede: São Paulo

Usuários: 100 milhões de clientes (considerando as bases de telefonia celular e banda larga)

Canais digitais: site, aplicativo e redes sociais, como YouTube e Instagram

SMARTPHONE PARA ACESSAR A INTERNET: SAMSUNG

Sul-coreana tem 23 modelos preparados para nova velocidade Vice-presidente da divisão de dispositivos móveis da Samsung Brasil, Antonio Quintas afirma que seu setor, em especial o de smartphones, é um dos últimos a sofrer com as crises e um dos primeiros a sair delas.

"Isso ocorre pelo próprio papel que os smartphones passaram a ter em nossas vidas, tornando-se itens essenciais", diz ele. "Boa parte da nossa rotina está concentrada em tarefas que realizamos pela tela dos dispositivos móveis, como trabalhar, estudar fazer compras e também entreter."

Entre as economias emergentes, ao lado da África do Sul, o Brasil lidera o uso de smartphones, indica pesquisa realizada pelo americano Pew Research Center.

De cada 10 adultos no país, 6 têm um aparelho de telefone desse tipo. Entre os brasileiros na faixa dos 18 aos 34 anos, esse índice sobre para 85%, o maior entre os Brics. Nos países avançados, a média é de 76%.

Com um terço dos votos, a Samsung foi eleita a melhor fabricante de smartphones para navegar na internet, no levantamento conduzido pelo Datafolha.

De origem sul-coreana, a companhia, diz Quintas, lançou a maior seleção de dispositivos 5G no Brasil, com 23 modelos em várias faixas de preço, para atender uma ampla variedade de estilos e necessidades.

"O 5G abrirá um mundo de possibilidades", afirma. "Permitirá conexões mais rápidas e estáveis, fazendo com que as pessoas se conectem de maneiras totalmente novas."

A Samsung participou do desenvolvimento de ponta a ponta da nova tecnologia. "Após mais de uma década impulsionando avanços na tecnologia 5G, estamos focados em garantir que todos tenham acesso às experiências de próxima geração que essa conectividade permite", afirma Quintas.

"Nossa busca por inovação é diária. Não à toa, somos reconhecidos mundialmente por promover revoluções tecnológicas com extremo impacto na vida das pessoas, empoderando-as em suas rotinas."

COMPUTADOR PARA NAVEGAR NA INTERNET: SAMSUNG

Marca tem rede ampla de lojas e assistências técnicas

A Samsung tem um olhar atento para o Brasil, diz Quintas, vice-presidente da divisão de dispositivos móveis.

O cuidado se reflete na construção de uma estrutura robusta para atender os consumidores em cerca de 300 lojas e quiosques em diversos shopping centers, além de loja online própria e ampla rede de varejistas parceiros. São 350 assistências técnicas em todo o país.

Esses números podem ajudar a explicar a preferência de 17% dos brasileiros, que elegeram a marca como o melhor computador para navegar na internet, segundo pesquisa do Datafolha. Na região Norte, esse índice sobre para 25%.

A companhia dispõe de dois centros de pesquisa e desenvolvimento no país, um em Manaus e outro em Campinas, no interior paulista.

"Trabalhamos para atender todas as necessidades e desejos do consumidor, trazendo ao mercado nacional o que há de mais inovador na indústria da tecnologia, ampliando a oferta de produtos fabricados no Brasil", diz Quintas.

"Para isso mantemos contato constante com estudos e pesquisas para compreender os comportamentos e necessidades dos consumidores."

Essa preocupação reflete-se também no lançamento de novos produtos, nas mais diversas faixas de preço --um dos propósitos mais fundamentais da Samsung, segundo o executivo, é democratizar as inovações.

Smartphone para Acessar a Internet

Samsung

32% das menções

Computador para Navegar na Internet

Samsung

17% das menções

Fundação: 1969, em Suwon (Coreia do Sul)

Sede: Suwon

Usuários: Não divulga

Canais digitais: site, aplicativo e redes sociais (Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook, TikToke Twitter)