Empresas de imigração relatam alta na procura por informação para deixar o país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresas especializadas em assessoria para imigração relatam aumento na procura após a eleição, no domingo (2).

Wagner Pontes, CEO da D4U Immigration, afirma que, quando chegou ao trabalho na segunda-feira (3), a caixa de emails de sua empresa estava lotada de mensagens de pessoas pedindo informações sobre como sair do Brasil. Segundo ele, o número de perguntas, que costuma girar em torno de 200 após os finais de semana, subiu para 650.

Os destinos mais procurados são Estados Unidos, especialmente na região da Flórida, Portugal, Espanha, França e Canadá.

O movimento já vinha acelerado, segundo ele. No último mês, as consultas subiram, em média, 50%. Pontes afirma que a agência não questiona a motivação específica de seus clientes para deixar o país, mas a procura por informações esquentou no calendário eleitoral.

Na AG Immigration, Rodrigo Costa, CEO da assessoria, diz que os fatores econômicos e políticos impulsionaram os serviços de expatriação para novos clientes ao longo do ano.

Diana Quintas, sócia da Fragomen no Brasil, afirma que, no primeiro semestre, a companhia registrou alta de 20% na comparação com o mesmo período de 2021. E a projeção é encerrar o ano com os clientes de olho não apenas nas incertezas domésticas, mas também no recrutamento de talentos fora do Brasil e na flexibilização de novos vistos.