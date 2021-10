Empresas de estacionamento preveem alta de fluxo e planejam contratação no fim do ano

Segundo a Abrapark, associação das empresas de estacionamento, em setembro, o setor recuperou 75% do faturamento médio das companhias no cenário pré-pandemia.

Para novembro e dezembro, a companhia estima um fluxo de 9 milhões de automóveis nos 80 centros comerciais que administra no país, patamar próximo do registrado em igual período de 2019, antes da pandemia.

A francesa Indigo, que no Brasil opera estacionamentos como o do Parque Ibirapuera e dos shoppings da brMalls, afirma que vai contratar cerca de 400 funcionários temporários para atender o aumento de movimentação nos próximos meses.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As empresas gestoras dos estacionamentos de locais como shopping centers, espaço de eventos e parques, que ficaram fechados por meses na pandemia, estão otimistas com a perspectiva dos eventos de Black Friday, Natal e férias do final do ano.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.