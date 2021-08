Empresas com metas climáticas para 2050 são uma vergonha, diz Michael Bloomberg

No evento, Michael Bloomberg também falou sobre iniciativas de outros países e aproveitou para criticar as políticas ambientais chinesas.

Segundo ele, já não restam dúvidas de que todos esses eventos extremos são resultado do aquecimento global ligado à atividade humana. "E se continuarmos a fazer isso, as coisas que lemos nos jornais todos os dias, sobre esses incêndios e tempestades, vão ficar cada vez piores", acrescentou.

Durante a entrevista, o empresário lembrou episódios recentes relacionados à crise do clima, como as enchentes na Alemanha e as queimadas florestais na Califórnia, Turquia e Grécia.

Cofundador de um dos maiores grupos de mídia financeira do mundo e prefeito de Nova York por 12 anos, Bloomberg também falou sobre a febre ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa) no mundo corporativo, a qual espera não ser apenas uma moda passageira.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.