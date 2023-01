Empresas brasileiras projetam US$ 8 milhões em negociações na Colômbia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Colombiatex, principal feira do setor têxtil na América Latina, vai ter a participação de 29 empresas brasileiras, com expectativa de movimentar US$ 8 milhões em negócios nos três dias da feira e concluir transações de até US$ 70 milhões até o fim do ano, segundo a Texbrasil, programa de internacionalização da indústria têxtil nacional.

O programa inclui empresas como Lycra, Brand Têxtil e Elasfil. Além da Abit (associação do setor), a ApexBrasil (agência brasileira de exportações e investimentos) também faz parte do controle da Texbrasil.

Rafael Cervone, diretor geral do Texbrasil e presidente emérito da Abit, afirma que a feira deste ano deve ajudar o setor a romper com o baixo volume de negócios dos últimos dois anos.

Segundo a organização, as operações do setor têxtil brasileiro com a Colômbia movimentaram quase US$ 80 milhões entre janeiro e outubro do ano passado.

A Colombiatex, que recebeu mais de 20 mil visitantes na edição anterior, reúne 500 expositores de países como Índia, Espanha, México, Equador, Peru, Itália e Estados Unidos.