Empresas brasileiras com risco de calote mais que dobram em cinco meses, diz Fitch

Segundo a Fitch, a confluência desses eventos mostrou uma redução substancial da capacidade do grupo de levantar financiamento para amortizar sua dívida. Após sucessivos rebaixamentos de nota, a agência classificou a Light como "D", seguindo a aprovação do pedido de recuperação judicial da companhia.

Depois, a Fitch rebaixou novamente a Americanas para "C" e, por fim, para "D", o que significa que a empresa de fato está inadimplente, após a varejista entrar com pedido de recuperação judicial.

A agência não detalhou o motivo do aumento abrupto de empresas brasileiras em risco de calote, nem revelou as companhias que foram rebaixadas. Mas sabe-se que a Americanas faz parte dessa estatística.

Pelas notas da Fitch, a partir de "CCC", a companhia já possui um risco substancial de crédito, ou seja, com possibilidade real de calote e margem baixa de segurança. Abaixo de "CCC" vem "CC", seguido por "C", "RD" e "D".

