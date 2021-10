Empresas ajudam outros negócios a eliminar desperdícios e reduzir gastos

"Em média, nossos clientes economizam de 30% a 40% nas verbas de transporte. Isso é dinheiro em caixa no fim do mês", diz Mota.

Com o passar dos anos, porém, o fundador Armindo Freitas Mota Junior, 43, resolveu focar uma dor comum a várias empresas: as despesas com táxi. "Na época, os métodos usados eram o famoso voucher de papel e o reembolso, que não permitiam um controle adequado e ainda davam margem para fraudes", lembra Mota.

"Desde então, conseguimos economizar até 8% do faturamento anual, o que é muita coisa para uma empresa de prestação de serviço, que trabalha com margem pequena", afirma Walmoli Gerber Junior, 40, fundador da BrasilRad.

Como a equipe de 20 funcionários passa boa parte do ano viajando para visitar clientes, a companhia contratou a ferramenta para enxugar as despesas relacionadas a transporte —só de combustível, o gasto anual da BrasilRad chegava a R$ 100 mil.

