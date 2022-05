Empresas aéreas dizem que taxa de poluição em Guarulhos vai ferir acordos internacionais

As associações também afirmam que as questões ambientais são prioritárias na agenda do setor e que a indústria já tem adotado medidas para mitigar as emissões. "Como resultado, desde 1990, as emissões de carbono por passageiro apresentaram uma redução de 50%", diz o texto.

Abear, Alta, Iata e Jurcaib assinaram um manifesto nesta sexta-feira (27) para se posicionar contra a criação da chamada TPA (Taxa de Preservação Ambiental) para aviões que pousam e decolam no aeroporto internacional, o maior do país.

