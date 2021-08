Empresas abrem processos de seleção para vagas efetivas, trainees e estágios

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com mais de 60% da população brasileira tendo recebido ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19, empresas ainda mantêm o trabalho remoto ou implementam o regime híbrido. E os processos de seleção tiveram de se adaptar a essa realidade com muitas entrevistas sendo feitas online.

“Quando estamos numa conversa presencial, temos mais elementos durante o diálogo que considera a comunicação não apenas verbal, mas também a gestual. São mais riquezas de elemento. No virtual isso, em parte, se perde. Por isso, o processo exige mais atenção”, diz Patricia Suzuki, diretora de recursos humanos da consultoria Catho.

O estranhamento com plataformas digitais ou a escolha de um local inadequado da casa podem causar impressões negativas.

De acordo com Suzuki, assim que a entrevista online for agendada, é importante que o candidato pergunte sobre o software que será utilizado. “Dessa forma, poderá aprender sobre os recursos oferecidos pelo aplicativo e, se o entrevistador pedir algum comando, como compartilhar uma tela, não terá dificuldade”, diz.

É importante também saber fazer chamadas de vídeo e reuniões em grupo, silenciar, mudar o plano de fundo de forma personalizada e ainda como interromper o vídeo após o término da entrevista.

Mais do que um ambiente organizado, Suzuki diz que os candidatos devem tomar cuidado com a iluminação. “Se possível, combine a iluminação natural com a artificial”, recomenda.

Testar os equipamentos com antecedência para não atrapalhar a pontualidade também é importante. O ideal, segundo ela, é fazer uma videoconferência com um amigo ou parente para os testes necessários. Assim, se alguma coisa apresentar problema, poderá corrigir a tempo.

Se o candidato usar um smartphone, será preciso pensar em um suporte para colocá-lo. “Afinal, segurar o aparelho por horas não é o ideal, além de não ter uma boa estabilidade e enquadramento”, diz Suzuki.

Confira a seguir 15 processos seletivos para estágio, trainee e emprego efetivo com inscrições abertas:

GRUPO BOTICÁRIO

Inscrições até 3 de setembro, pelo site eufacobonito.com.br

O grupo do segmento de beleza tem processo seletivo para programa de estágio e de trainee. Para candidatar-se às vagas de estágio, os interessados devem cursar os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro/2022 e dezembro/2023). Os selecionados irão para as áreas de negócios, marketing e comunicação, operações e tecnologia. Já os candidatos às vagas de trainee devem ter até dois anos de formação (de dezembro/2019 a dezembro/2021). Nesse caso, não há vagas e áreas pré-definidas. Segundo o grupo, o objetivo do processo seletivo é aumentar a atração de candidatos negros, com pelo menos 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos. Não há preferência por universidades específicas e a proficiência em língua inglesa não é uma exigência. O programa tem processo de seleção 100% virtual e remoto.

LEROY MERLIN

Inscrições até 7 de setembro, pelo site jobs.kenoby.com/leroymerlin

A rede de varejo abriu dez vagas para o seu programa de líderes chamado "Primeira Liderança". Para se candidatar, os profissionais devem possuir ensino superior completo, de qualquer curso, com formação de dezembro de 2018 a junho de 2021. Os selecionados irão atuar em lojas na Grande São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santos, Campinas ou Sorocaba. A empresa também tem seis vagas abertas voltadas para tecnologia, nas áreas de agile master, analista de dev, coordenador comercial, desenvolvedor de back-end, especialista de segurança da Informação e tecnologia da informação (Devops).

MARFRIG

Inscrições até 10 de setembro; é necessário entregar o currículo na portaria da unidade, no seguinte endereço: rua Prefeito José Carlos, 750, Jardim Santa Júlia - Itupeva/SP, aos cuidados de Ana Carolina

São quatro vagas de emprego na unidade de Itupeva, em São Paulo. As oportunidades são para a função de manobrista.

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO

Inscrições até 13 de setembro, pelo site estagiocba.gupy.io

São aproximadamente 20 vagas para programa de estágio. Os candidatos devem cursar as áreas de engenharia, administração, relações internacionais e comércio exterior. O programa tem duração de um ano, com possibilidade de prorrogação. Os aprovados começam a atuar em novembro, presencialmente. O processo seletivo será 100% online.

AMBEV

Inscrições até 14 de setembro, pelo site ambev.com.br/carreiras/nossos-programas

Para os programas de trainee, estágio e Representa 2022 (exclusivo para estudantes pretos e pretas), a empresa não exige testes de inglês. A companhia também não limita a escolha dos candidatos por faculdade ou curso. As vagas são para candidatos que querem se desenvolver nas áreas de finanças, tecnologia, negócios, supply e logística.

KRAFT HEINZ

Inscrições até 17 de setembro, pelo site bityli.com/2yuTK

Multinacional seleciona candidatos para seu programa de trainee 2022, que terá duração de um ano. O público-alvo são graduados de dezembro/2018 a dezembro/2021, em qualquer curso e universidade. Os selecionados terão imersão nas áreas da companhia, passando por sessões de treinamentos focados em autodesenvolvimento e metodologias de projeto e mentoria, até a execução prática de um projeto de impacto para o negócio, com apresentação dos resultados fisicamente na sede da companhia em Londres. Inglês intermediário é pré-requisito.

SCHNEIDER ELECTRIC

Inscrições até 18 de setembro, pelo site estagiose2022.test.pro.br/?ltclid

As inscrições são para programa de estágio voltado a estudantes das áreas de administração, ciências econômicas, ciências contábeis, marketing e comunicação, além de todos os cursos de engenharia, tecnologia e exatas. É necessário que o candidato esteja cursando do terceiro semestre de graduação em diante e tenha disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, em horário comercial, a partir de novembro de 2021. Saber inglês será um diferencial. Haverá disponibilidade de vagas presenciais, remotas e híbridas, dependendo da área de atuação. Os testes serão conduzidos de forma 100% virtual.

BRASPINE & BRASLUMBER

Inscrições até 19 de setembro, pelo site conteudo.sharerh.com/programa-trainee-braspine-braslumber-2021

Como pré-requisito para o programa de trainee, é necessário ter concluído a graduação entre 2017 e 2020 em um dos seguintes cursos: administração, engenharias, mecatrônica e processamento de dados ou cursos relacionados à tecnologia, gestão de pessoas, comércio exterior e gestão empresarial. Além disso, é preciso ter disponibilidade para atuar presencialmente em Jaguariaíva (PR) e Telêmaco Borba (PR). Após o programa, o cargo poderá ser remoto em algumas áreas específicas.

MOTOROLA

Inscrições até 15 de outubro; candidatos devem enviar currículos o email [email protected]

As inscrições são para o Programa de Estágio 2022. As áreas disponíveis são para os times de pesquisa e desenvolvimento, serviços, supply chain, TI, finanças, jurídico, marketing, vendas e produtos. Entre os pré-requisitos, é necessário ter nível intermediário de inglês e cursar no ano que vem o penúltimo ou último ano da faculdade.

VIVO

Inscrições até 31 de dezembro, pelo site vivo.gupy.io/jobs/1071110

São 60 vagas em São Paulo para ocupar cargos de gerente de negócios no programa Novos Talentos Vivo One. Os selecionados atuarão no canal de vendas e relacionamento corporativo totalmente digital. Ter habilidades comerciais, perfil consultivo e espírito empreendedor são características consideradas essenciais. As etapas do processo seletivo serão online.

EMPODERA

Data limite para inscrição varia de acordo com a vaga; consultar no site jovenscomunidadeemodera.com.br/vagas

A empresa busca candidatos para participar dos processos seletivos de grandes companhias em São Paulo e no Rio de Janeiro. São mais de cem vagas exclusivas ou com preferencias para negros, LGBTQI+, mulheres e pessoas com deficiência, nas áreas de tecnologia, engenharias, administração, psicologia, infraestrutura, finanças, desenvolvimento, financeiro, educação e comunicação .Salários são a partir de R$ 1.000. Os candidatos devem ser maiores de 18 anos, estar cursando graduação ou curso técnico ou ter se formado há, no máximo, quatro anos.

ROOYAL FACE

Não há data limite para a inscrição; a candidatura deve ser feita na página jobs.solides.com/royalface

A rede de franquias de clínicas especializadas em estética facial e corporal tem vagas nas áreas administrativa, de saúde e comercial. As oportunidades são para 14 estados nos cargos de recepcionista, consultor, farmacêutico, biomédica, esteticista, enfermeira, analista, atendente comercial, avaliador, entre outros. Os salários variam de R$ 1.500 a mais de R$ 5.000. A maioria das vagas exige experiência. A escolaridade varia de ensino médio, para os cargos da área comercial e recepcionista, a ensino superior para gestor e pós-graduação para biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros. As etapas do processo seletivo são totalmente online.

META

Não há data limite para a inscrição; a candidatura deve ser feita na página digital.meta.com.br/talentos ou meta.compleo.com.br

A consultoria focada em soluções de tecnologia e transformação digital está com 400 vagas abertas para profissionais em modelo de trabalho híbrido ou 100% remoto. Em destaque estão vagas para desenvolvedores backend e frontend e engenheiro de dados. Além disso, 35 profissionais serão direcionados para posições da filial da empresa no Canadá (nesse caso o inglês fluente é fundamental, mas a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo).

EVOLUCIONAL

Não há data limite para a inscrição; a candidatura deve ser feita na página jobs.kenoby.com/evolucional.

Os selecionados atuarão, neste momento, em regime home office, mas as vagas são para Campinas, São Paulo e Ribeirão Preto. A edtech seleciona candidatos para as áreas comercial, analista de marketing digital, assessor pedagógico, analista de teste pleno, desenvolvedor back end e front end (ambos 100% remoto), assistente de operações (supply chain) e estágio de suporte ao cliente.

VERTEM

Não há data limite para a inscrição; a candidatura deve ser feita na página queroservertem.gupy.io

A empresa de tecnologia tem vagas abertas para cargos de analista de infraestrutura sênior; assistente de recursos humanos; analista desenvolvedor salesforce sênior; especialista de dados; estagiário de designer; analista de recrutamento e seleção; gerente comercial; entre outros. Todas as vagas são para atuação em home office e vão desde oportunidades de estágio a cargos efetivos.