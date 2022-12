A empresários, Tarcísio reafirma estudar a privatização da Sabesp

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em visita à Associação Comercial de São Paulo na manhã desta quinta-feira (1), o governador eleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) reafirmou que estuda o repasse da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) para a iniciativa privada. A declaração vai na linha de atuação de sua equipe de transição, que estuda a viabilidade da privatização da empresa, conforme revelou o governador eleito na sexta-feira da semana passada (25).

Tarcísio disse que a Sabesp está perdendo capacidade de investimento e que a antecipação da meta de universalização do saneamento, prevista pelo marco legal para 2033, só seria possível com alocação de recursos da iniciativa privada. "Está na hora de a gente enfrentar esse tema. Parecia um tema proibido, [mas] a gente teve coragem de colocar isso na campanha. Percebam: se nada for feito, a Sabesp ao longo do tempo vai perder valor paulatinamente. Cada vez mais ela vai perder valor."

De acordo com a avaliação de Tarcísio, se uma medida não for tomada, a companhia vai perder a capacidade de investimentos. "Quando a gente compara o custo Sabesp com o custo regulatório, a gente vê que o custo Sabesp é 17%, 20% maior que o custo regulatório. Então há uma ineficiência, e ao longo do tempo a Sabesp vai perdendo valor, até que essa perda de valor em algum momento vai comprometer a capacidade de investimento."

Durante a campanha, Tarcísio chegou de defender abertamente a privatização da Sabesp, mas recuou após ser criticado pelo então adversário Fernando Haddad (PT).

SEM BATER O MARTELO

Por enquanto, as declarações do governador eleito são no sentido de que a situação está em avaliação. Na sexta-feira da semana passada, quando revelou que a equipe de transição estudava a concessão da Sabesp, Tarcísio afirmou que, se o resultado da análise detectar que o melhor caminho é manter a companhia pública, isso será feito.

Neste caso haverá investimento estatal. Outra alteração nos rumos da companhia será a mudança na forma de gestão. Profissionais do mercado serão recrutados para administrar a empresa. Também será feito um esforço para manter os quadros técnicos.

A divisão societária da Sabesp, conforme informação que consta no site da empresa, indica que o governo de São Paulo tem 50,3% da ações. Há 34,4% na Bolsa de São Paulo e 15,3% na Bolsa de Nova York. De acordo com o governador, o fato de ser uma companhia de capital aberto facilitaria um repasse à iniciativa privada.

TOUR DE AGRADECIMENTO

A ida do governador eleito à Associação Comercial de São Paulo é o início de uma série de visita a setores que apoiaram a candidatura dele durante a campanha eleitoral. Também estão previstas visitas ao setor imobiliário e ao empresários do estado.

Na Associação Comercial de São Paulo, Tarcísio foi apresentado como um gestor que terminou obras atrasadas, promoveu o renascimento das ferrovias e executou obras de Norte a Sul do Brasil quando foi ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro (PL). A sala estava lotada e havia gente em pé.

O governador eleito começou sua fala agradecendo aos integrantes e saudando o coordenador de campanha e chefe da equipe de transição, Guilherme Afif Domingos (PSD), e o futuro secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD). Ambos foram chamados padrinhos. A Associação Comercial de São Paulo é presidida por Alfredo Cotait, também do PSD.