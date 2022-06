Empresários se reúnem com representante do PT

As reuniões do grupo Esfera, na casa de João Carlos Camargo, têm promovido encontros entre nomes ligados a diferentes partidos e empresários do porte de Abilio Diniz (Península), Cândido Pinheiro (Hapvida), Flavio Rocha (Riachuelo) e Eugênio Mattar (Localiza).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que tem se posicionado como um dos principais conselheiros econômicos do PT, é o convidado do Esfera Brasil para jantar nesta quinta-feira (9), em São Paulo.

